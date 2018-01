Doorrijder Oss verdacht van twee pogingen tot doodslag

OSS - De 39-jarige man uit Driebergen-Rijsenburg die vorige week werd aangehouden in verband met een wilde rit door Oss tijdens nieuwjaar, wordt verdacht van twee pogingen tot doodslag. Een 28-jarige vrouw werd hierbij geschept door een bestelbus en raakte zwaargewond.

De vrouw werd in de nieuwjaarsnacht door een bestelbus geschept op de Berghemseweg in Oss, terwijl ze bezig was om vuurwerk op te ruimen dat op straat lag. Het slachtoffer werd meters meegesleurd en liep een zware hersenschudding op. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de man de bestuurder van de bestelbus. Ook kon een man op de Looveltlaan maar net op tijd opzij springen voor de bus, die door de woonwijken raasde.

Het OM steekt in op twee keer poging tot doodslag. Als de rechter hier niet in meegaat, hopen ze dat hij veroordeeld wordt voor twee pogingen tot zware mishandeling. Ook beschuldigt justitie hem van levensgevaarlijk weggedrag.

De verdachte werd afgelopen vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die stemde in met een verlenging van zijn voorlopige gevangenschap met maximaal veertien dagen. De man moet woensdag voor de raadkamer verschijnen. Hier wordt bepaald of hij nog langer in de cel moet blijven.