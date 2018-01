Petitie #carnavalvrij al bijna 100.000 keer ondertekend

LIESHOUT - De oproep van bierbrouwer Bavaria om een online petitie te ondertekenen om carnaval tot officiële feestdagen te bestempelen, is een groot succes. In minder dan 48 uur tijd zetten al bijna honderdduizend mensen hun handtekening. Onder hen ook de commissaris van de Koning in Brabant, Wim van de Donk.

Om de petitie op agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig. Dat aantal is ondertussen meer dan gehaald. Maar de bierbrouwer en Björn van der Doelen, het gezicht van de actie, kondigen aan dat ze tot en met carnaval doorgaan met zieltjes winnen. Ze willen naar eigen zeggen 'laten zien hoe breed dit initiatief gedragen wordt'.

Olievlek

Björn van de Doelen, alias Sjefke Vaeren, roept sinds zaterdag iedereen op om een handtekening te zetten onder de petitie. Daaraan wordt massaal gehoor gegeven. Niet alleen vanuit Brabant en Limburg, maar vanuit het hele land stromen handtekeningen binnen. Of de twee vrije dagen er komen of niet, de marketingstunt van Bavaria is nu al een succes.