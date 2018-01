Twee overvallen Tilburg University in een week tijd: eentje nonchalant, eentje stuntelig

Twee overvallen in een week tijd op de campus in Tilburg.

TILBURG - Hij komt nonchalant de winkel binnen, zegt niks en laat een pistool zien. Een overvaller heeft begin december toegeslagen bij de Albert Heijn op de campus van Tilburg University, aan het Professor de Moorplein. De politie zoekt hem én een man die een week later Cafetaria Franske in dezelfde straat overviel.

Op bewakingsbeelden van de supermarkt is te zien hoe de man op zijn gemak naar de servicebalie loopt. Hij gaat naast een andere klant staan en legt een blauwe plastic tas van de supermarktketen op de toonbank. Hij doet zijn jas open en toont het pistool. De caissière snapt dat het menens is en geeft hem geld uit de kassalade.



De overvaller probeert daarna ook nog een andere medewerkster te overvallen, maar dit lukt niet. Hij kan niet bij het geld komen en gaat er vandoor.



'Klungelige overvaller'

Een week later is het weer mis in de straat. Deze dader doet het echter minder soepel dan zijn voorganger. Volgens getuigen is hij 'klungelig'.



De man komt schreeuwend de zaak binnen, is ongeduldig en stuntelt met de kassalade. Hij gaat er vandoor met niet meer dan wat wisselgeld. Ook hij stopt het geld in een plastic tas van de supermarkt.



De politie gaat ervan uit dat het om twee verschillende overvallers gaat. Mensen die ze herkennen, wordt gevraagd dit te melden.