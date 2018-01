Vrouw staat op verjaardag oog in oog met deze inbreker en jaagt hem weg, wie is hij?

EINDHOVEN - “Ik voelde m'n eigen zeer machteloos. Ik dacht: ‘je kunt geen kant op’.” Een oudere vrouw kwam in haar huis aan de Bouvigne in Eindhoven oog in oog te staan met een inbreker. De politie is op zoek naar de man en toonde daarom bewakingsbeelden van hem in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De inbreker schrok ook van de vrouw en ging er uiteindelijk zonder buit vandoor. Wel duwde hij de bewoonster toen hij vluchtte. Ze smakte hierdoor tegen de grond en liep blauwe plekken en kneuzingen op.



De poging tot inbraak was al op 11 augustus, vorig jaar. Op de verjaardag van de vrouw. “Ik doe de deur opzij en er staat opeens een vent achter de deur. Ik dacht bij mn' eigen: ‘waar haal je de brutaliteit vandaan?’”

Goed op beeld

De man had er duidelijk geen rekening mee gehouden dat de bewoonster thuis was. Ook wist hij waarschijnlijk niet dat zij rondom haar huis camera’s had hangen. Hij is namelijk goed te zien op de bewakingsbeelden.

De politie wil weten wie de man is. Mensen die hem herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen via 0800-6070.