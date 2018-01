Brabanders niet zo bescheiden: wees trots op de Brabantse kunst

TILBURG - Brabanders kunnen vanaf dinsdagmiddag stemmen op drie jonge Brabantse talenten. De talenten met de meeste stemmen krijgen een prijs van 2500 euro én worden het gezicht van een nieuwe cultuurcampagne in de provincie Brabant van het BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur) en de Kunstbalie in Tilburg.

De namen van de dertig talenten waaruit de Brabanders mogen kiezen, zijn dinsdagmiddag bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van het BKKC en de Kunstbalie in Tilburg.



Nog veel moois te ontdekken

Provinciebestuurder Henri Swinkels, die over cultuur gaat, begint een cultuurcampagne om bij de Brabanders aandacht te vragen voor de kunst en de cultuur in de provincie. “Er is nog veel onbekend moois in de provincie. Het zou mooi zijn om de Brabanders daar wat meer bij te betrekken.”



Maar ook zegt Swinkels dat Brabanders wel wat trotser kunnen zijn op wat er allemaal in de provincie gebeurt. “Het ligt in de Brabantse aard om wat bescheiden te zijn. Maar er gebeuren in Brabant bijzondere dingen en daar mogen we trots op zijn.”



Festivals

De cultuurcampagne van de provincie wordt een wat langer lopende campagne. Dinsdag was het begin met de aandacht voor dertig jonge talenten waar de inwoners van de provincie er drie uit mogen kiezen. Later wil Swinkels ook andere thema’s voorbij laten komen. Op dat rijtje staan in ieder geval de Brabantse festivals en cultuureducatie.



Jong talent is voor Swinkels een belangrijke zaak. Eerder deze week kondigde hij aan dat de provincie vier miljoen opzij legt om in de komende jaren tientallen jonge talenten uit de kunsten verder op weg te helpen.