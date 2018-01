Toch een oefenwedstrijd voor NAC, Bredase club wint doelpuntrijk duel van FC Utrecht

UTRECHT - NAC speelde tijdens het trainingskamp in Portugal geen oefenwedstrijd. Een bewuste keuze van trainer Stijn Vreven. De Bredase ploeg is inmiddels terug in Nederland en maandagmiddag werd er alsnog een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. In Utrecht werd er met 3-4 gewonnen van een team met spelers uit de selectie van FC Utrecht en Jong FC Utrecht.

"Ik heb gemerkt dat ik daar uniek in ben", zei Vreven voor vertrek naar Portugal over het feit dat er geen oefenwedstrijd op het programma stond. "Iedereen speelt een of twee oefenwedstrijden. Ik heb daar een hele andere visie over. Ik ga op trainingskamp om zoveel mogelijk en zo hard mogelijk te kunnen trainen."



Veel doelpunten eerste helft

In Nederland werd er alsnog een oefenduel gespeeld, achter gesloten deuren. De laatste wedstrijd voor de winterstop was voor NAC ook tegen FC Utrecht. Vreven koos voor dezelfde basiself. Na acht minuten kwam de ploeg van Jean-Paul de Jong op voorsprong, uit een corner kopte Dario Dumic raak. Binnen het kwartier stond het gelijk, Rai Vloet maakte de 1-1.



Een kwartier later kwam de naam van Dumic weer op het scorebord te staan, de verdediger van FC Utrecht werkte de bal in eigen doel. Gianluca Nijholt maakte niet veel later ook een eigen doelpunt, NAC-goalie Mark Birighitti zag een terugspeelbal langs zijn voet springen.



Winnende treffer

Een kwartier na rust kwam NAC weer op voorsprong. Mounir El Allouchi krulde de bal van buiten de zestien in de lange hoek. Een kwartier voor tijd maakte Chris David de gelijkmaker met een fraai schot in de kruising. In de slotfase trok NAC de winst nog naar zich toe. Paolo Fernandes scoorde vanuit een voorzet van Angeliño.