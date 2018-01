Twijfel over gevaarlijke Brabantse kruispunten, RTL gaat onderzoek overdoen

Ongeluk op de Blaakweg in Tilburg. De gevaarlijkste verkeersplek van Brabant. (Foto: Jules Vorstelaar).

TILBURG - Of Brabantse kruispunten tot de gevaarlijkste van Nederland behoren, staat niet vast. Dat laat RTL maandagmiddag weten. Eerder op de dag meldde de zender nog dat twee kruispunten in Tilburg en Roosendaal tot de landelijke top vijf behoren. RTL zegt nu dat ze het onderzoek gaat overdoen.

RTL nam het besluit omdat verkeersonderzoeksbureau VIA onvolkomenheden ontdekte in de onderzoeksmethode. Hierdoor kan het aantal ongevallen per locatie niet met zekerheid worden vastgesteld.

De gemeente Tilburg zei eerder al in een reactie 'zich niet in de cijfers te herkennen'.

Dat de Tilburgse kruising tussen de Blaakweg, de Ringbaan West en Ringbaan Zuid een gevaarlijke verkeerslocatie is, staat wel vast. Net als bij knooppunt De Stok in Roosendaal lopen verkeersdeelnemers er een hoog risico. "Maar op basis van het onderzoek is niet bewezen dat ze tot de meest onveilige locaties van Nederland behoren", aldus RTL.

De zender heeft daarom de publicatie van het onderzoek op haar website verwijderd. De redactie start in samenwerking met VIA een nieuw onderzoek.