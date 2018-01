Tynni bevallen van gezond meisje na ernstig keienongeluk Schijndel: 'We genieten onwijs'

SCHIJNDEL - “Het gaat hartstikke goed met allebei en we genieten onwijs.” Stephan Visser is samen met zijn vriendin Tynni Habraken de trotse ouder van Daantje geworden. De mama uit Schijndel raakte zwaargewond bij het keienongeluk in haar woonplaats. Dit overkwam haar toen ze tien weken zwanger was.

De zwangerschap begon spannend, maar het resultaat is prachtig, aldus Stephan. “De bevalling is heel natuurlijk en snel gegaan. Ik ben super blij dat het allemaal goed is gegaan”, vertelt hij.



Daantje Visser kwam zondag om ongeveer tien voor half zes ’s middags ter wereld. "Een weekje te vroeg. We zijn zondagochtend vroeg naar het ziekenhuis gegaan. Zo'n tien uur later was ze er."



Na alle ellende rondom het ongeluk is dit een erg mooie gebeurtenis. “We kunnen ons nu echt op iets anders focussen.”



Keienongeluk

De 32-jarige Tynni kreeg in de nacht van 23 op 24 juni een ongeluk op de Structuurweg in Schijndel. Er waren grote keien op de weg gelegd. De vrouw reed er overheen, kreeg een klapband en raakte zwaargewond nadat ze tegen een boom botste.



De Schijndelse was er na het ongeluk ernstig aan toe en is twee keer geopereerd. Het is nog altijd niet duidelijk wie de keien op de weg heeft gelegd. Rechercheurs hebben wel bruikbare DNA-sporen gevonden, maar tot nu toe is er nog niemand aangehouden.