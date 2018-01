Koala's aaien en kangoeroes knuffelen in Australië: 'Gaaf avontuur' voor wielrenner Sam Oomen

EINDHOVEN - Sam Oomen begint het wielerseizoen met de Tour Down Under. De voorbereiding op de rittenkoers in Australië is echter anders dan gebruikelijk. Naast de trainingen worden koala's geaaid en knuffelt de Tilburgse wielrenner met kangoeroes.

"Het is hartstikke leuk. Straks als Down Under begonnen is, kom je in de racemodus. Dan gaat het gevoel wel weer voorbij, maar het is toch een klein avontuur. Ik zal het geen vakantie noemen, we trainen elke dag en zijn bezig met de wedstrijd. Maar het is wel heel gaaf om mee te maken."



In het najaar van 2017 liet de ploeg van Oomen weten dat het de Tilburgse coureur naar Australië wilde sturen in het nieuwe jaar. "Het leek mij een mooie uitdaging om het jaar te beginnen. Ik wilde dit sowieso een keer meegemaakt hebben."



Stinkende best doen

Oomen is als kopman actief in Australië. "Ik krijg dit jaar een paar kansen om zelf te kijken hoe ver ik kan komen in eindklassementen, Down Under is er daar één van. Ik hoop op een goed resultaat. Maar het is voor het eerst dat ik in januari koers. Ik ga mijn stinkende best doen."



Voor de rest van het seizoen heeft Oomen geen directe doelen. "Het is lastig te zeggen. Het is niet dat ik heel concreet ergens top tien of top vijf wil rijden, of dat ik 'dat' wil winnen. Ik wil het hele jaar goed zijn. Wat wel overduidelijk is: ik wil in de Giro heel erg mijn best doen. Hopelijk kunnen we daar weer iets moois doen met Tom Dumoulin."