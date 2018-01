FC Oss deelt met 3-0 zege flinke tik uit aan titelkandidaat NEC

OSS - FC Oss heeft maandagavond de inhaalwedstrijd tegen NEC met 3-0 gewonnen. Door de zege klom de ploeg van trainer Klaas Wels naar de gedeeld zesde plaats op de ranglijst.

FC Oss ging vrijdagavond onderuit tegen FC Volendam, de ploeg van Wels 'haalde het niveau niet'. "We willen vanavond wél laten zien dat we heel wat in onze mars hebben. We willen wat rechtzetten”, zei hij voor de wedstrijd tegen NEC. “Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen.”



Voor NEC stond de koppositie op het spel. De ploeg uit Nijmegen kon bij winst de eerste plaats overnemen van Fortuna Sittard.



Goede start

Al heel snel kwam FC Oss op voorsprong. NEC-goalie Joris Delle zat mis bij een voorzet van Fatih Kamaci. Verdediger Frank Sturing kreeg de bal door de misser van Delle tegen zich aan, hij kon niet voorkomen dat de bal via zijn lichaam in het doel verdween.



Na de snelle openingstreffer ging NEC op zoek naar de gelijkmaker, maar het was FC Oss dat nog een keer wist te scoren. Na een klein half uur spelen maakte Istvan Bakx er met een goed schot, na een prima loopactie, 2-0 van.De bezoekers gingen nog nadrukkelijker op jacht naar een doelpunt. Meerdere keren was het doelman Xavier Mous die redding bracht. Dat zag ook Ronald Koeman. De oefenmeester was in Oss aanwezig, maar zag de concurrent van zijn zoon Ronald Koeman een goede wedstrijd keepen.NEC domineerde, maar een doelpunt bleef uit. Een kwartier voor tijd gooide Thijs van Pol de wedstrijd definitief op slot. Zijn schot veranderde van richting door Frank Sturing en vloog zo in het doel achter Delle: 3-0.Smetje op de mooie avond voor FC Oss was de rode kaart van Mats Grotenbreg. Hij maakte dicht bij de achterlijn van NEC een belachelijke overtreding van achteren, scheidsrechter Reinold Wiedemeijer trok meteen een rode kaart.