Gewapende man met halloweenmasker op bedreigt echtpaar in Herpen

HERPEN - Een woning in de Aalstvoortsestraat in Herpen is maandagavond overvallen door een man met een halloweenmasker op. Hij bedreigde de bewoners met iets dat op een vuurwapen leek. De man ging er met een onbekende buit vandoor.

Het echtpaar raakte niet gewond. Wel is er een ambulance naar het huis gekomen. Volgens een politiewoordvoerder is de vrouw zo erg geschrokken dat ze voor de zekerheid werd nagekeken door hulpverleners.



De politie doet onderzoek in de buurt. De dader was ongeveer 1,75 meter en droeg een donkere jas en groene broek. Hij heeft een slank postuur.