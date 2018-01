Voormalig sanatorium de Klokkenberg in Breda nog dit jaar weer bewoond

BREDA - De Klokkenberg - voormalig sanatorium en hart-longkliniek - in de bossen ten zuiden van Breda krijgt nog dit jaar weer bewoners. Na jaren van leegstand en dreigend verval werd het complex van 40 hectare deze zomer verkocht aan makelaar Richard Schul, die er 180 huizen en appartementen laat bouwen.

De Klokkenberg sloot in 2001 als ziekenhuis, waarna er nog tijdje ouderen van Huize Elisabeth woonden.



Seniorencampus

De Eindhovense woningbouwvereniging Vitalis kocht het complex in 2006 voor dik zeven miljoen euro. Voor nog eens 10 miljoen euro werden plannen ontwikkeld om van de Klokkenberg een seniorencampus voor 440 ouderen te maken. Omwonenden waren het niet eens met de bouw van drie flats bij het Mastbos en stapten naar de rechter. Hoewel de Raad van State Vitalis uiteindelijk in het gelijk stelde, was de interesse in een seniorencampus vervlogen. In 2015 werd de Klokkenberg opnieuw te koop gezet.



Begin 2016 meldden zich twee kopers voor het complex: het bedrijf Timpaan en de Bredase makelaar Schonck, Schul & Compagnie. Op 14 juli werd de koop met de Bredase makelaar gesloten.

Herenhuizen

De makelaar heeft speciale website laten maken waarop historie en toekomst van het complex wordt uitgelegd. 180 huizen en appartementen dus, waarvan de eerste bewoners nog dit jaar moeten intrekken. Onder hen ook Nicole en Hans Burgers die voor bijna 900.000 euro een herenhuis in de voormalige vrouwenvleugel hebben gekocht. Dit deel van de Klokkenberg wordt verticaal opgedeeld in 15 huizen met vier woonlagen en eigen trappenhal. Het bijzondere aan deze woningen is dat ze op het zuiden kamers met bijzonder veel buitenlicht hebben, waar vroeger tuberculose-patiënten lagen om aan te sterken.





