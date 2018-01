Brabantse vlag, Philips-blauw of neonkleuren? PSV laat fans meedenken over nieuwe shirts

EINDHOVEN - Ieder jaar vernieuwen voetbalclubs de wedstrijdshirts. Bij PSV is dat niet anders. Fans mogen meedenken over de shirts waar de Eindhovenaren in de toekomst gaan voetballen.

Fans zijn per mail benaderd met de vraag mee te denken over de shirts voor het seizoen 2019-2020. Via een enquête kunnen de supporters aangeven in welke richting zij de shirts willen laten gaan. Uit alle inzendingen selecteert PSV uiteindelijk een select gezelschap dat deel mag nemen aan een inspiratiesessie met Umbro-designers op 24 januari in het Philips Stadion.



Vragen

Bij de enquête vraagt PSV fans welke woorden ze vinden passen bij de club en wat er naast het clublogo symbool staat voor PSV. Daarbij kun je kiezen uit vaste antwoorden als familie, gastvrij, gloeilamp en Brabantse vlag. Bij iedere vraag is er ook de optie ‘anders’.



De club vraagt fans ook wat voor soort kraag ze graag zien en of felle neonkleuren wel passen bij PSV-shirts. En de kleur van het uitshirt? De Eindhovenaren geven de opties goud, zwart en 'Philips'-blauw. Van de thuis- en uitshirts mogen fans van acht opties de twee mooiste kiezen. Zo komt er een beeld van wat de fans willen.



Wil je je stem ook laten horen? Dat kan, de enquete is tot en met 21 januari hier in te vullen.