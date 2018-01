Voetganger aangereden op zebrapad Overloon

Een voetganger in Overloon is maandagavond rond half zeven aangereden. Foto: SK-Media

OVERLOON - Een voetganger is maandagavond rond halfzeven aangereden in Overloon. Het slachtoffer liep op een zebrapad en werd geraakt door de bestuurder van een SUV. Volgens omstanders was het slachtoffer op weg naar de supermarkt.

De voetganger is door ambulancemedewerkers gecontroleerd en meegenomen naar een ziekenhuis. De politie heeft de bestuurder van de auto ondervraagd.

Veel ongevallen op zebrapaden Brabant

Vrijdag werden ook al bij twee verschillende incidenten voetgangers aangereden, terwijl ze op het zebrapad liepen. In Den Bosch werd een man met een kinderwagen geschept op de Harendonkweg. Ook in Valkenswaard werd vrijdag een man aangereden bij het oversteken van een zebrapad.