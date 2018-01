Het was de dag van Mark M. de politiemol: 'Ze willen het hele verhaal uit zijn verband trekken'

DEN BOSCH - Hij zweeg tot nu toe of liet het bij een eenvoudig antwoord op een vraag: de vermeende politiemol Mark M. Maar maandag gaf hij uitvoerig tekst en uitleg over banktransacties en verdachte geldbedragen. Hij vertelde ook over de problemen waarmee hij kampt sinds hij verdachte is van lekken aan de onderwereld.

"Ik heb een verklaring op papier, als u 't goed vindt lees ik 'm voor?" zei Mark M. aan het begin van de zittingsdag maandag. De rechter stond op het punt om hem vragen te gaan stellen over het witwassen. Mark M. was de rechters voor en mocht de tekst voorlezen.



Stem van Mark

Kort daarvoor was hij wat ongemakkelijk de zittingzaal in gewandeld. Hij hing zijn jas met bontkraagje aan zijn stoelleuning en ging zitten. Er moest nog wel een hobbel worden genomen voordat hij ging praten. Met een batterij aan camera's in zijn nek en tientallen journalisten, wordt ieder woord vastgelegd; ook zijn stem. Die was al een keer op televisie. Dat hoeft niet meer van hem. Het OM ging akkoord, de rechtbank ook. Of de media 'op uitdrukkelijk verzoek' zijn stem willen vervormen.



'Een aanzienlijke hoeveelheid geld', zo omschreef de politie het geldbedrag dat in de slaapkamer werd gevonden van Mark zijn vorige huis in Weert. Dik 3.800 euro. M. vond die bewoordingen over het vele geld echt overdreven. "Het laat zien dat de rijksrecherche het hele verhaal uit zijn verband wil trekken." Dat geld was de opbrengst van een huurauto van zijn bedrijf aldus M.



Kritiek was er ook op de verkoop van de Peugeot van zijn ouders. "Het irriteert me dat de verbalisant opschrijft dat er geen banktransactie is aangetroffen."



Geld met een luchtje

M. zijn boodschap aan het adres van het OM was: jullie trekken onjuiste conclusies en komen met verkeerde interpretaties en overdreven aannames. Het OM vindt dat geld verdacht want hoe kan iemand met een ambtenarensalaris, voor bijna 80.000 euro aan verdachte stortingen doen?



Op vier bankrekeningen zette Mark het geld neer. Gewoon "leningen en een investeringssom", bleef M. herhalen op vraag van de rechtbank.



Hij maakte duidelijk dat de situatie waarin hij is beland inmiddels haar tol eist. Hij werd uit de serviceclub in Oekraiene geknikkerd, toen twee leden navraag hadden gedaan op de ambassade. Zelfs zijn vrouw heeft er last van. Ze is op 5 januari ontslagen, uit vrees voor negatieve publiciteit. Mark heeft ook groeiende schulden.



Strafeisen

Bijna 25 minuten lang was Mark M. maandag aan het woord, daarna volgden nog vragen. Dinsdag is het OM aan het woord. Zeker vier uur. En dan horen we wat het bewijs is, wat er gebeurde in de ogen van het OM en wat er voor straffen tegenover staan.