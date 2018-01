Kans op nieuwe busstakingen in Brabant is klein, cao-akkoord tussen bond buschauffeurs en werkgevers

EINDHOVEN - De kans dat Brabantse busreizigers dit jaar nog met nieuwe busstakingen worden geconfronteerd is klein. Maandag werden de cao-partijen in het openbaar vervoer het met elkaar eens. De werkdruk wordt aangepakt, de chauffeurs krijgen een loonsverhoging van maar liefst 8,3 procent in drie jaar en duizend uitzendkrachten krijgen een vaste baan. Donderdag 4 januari lag in Brabant het stads-en streekvervoer stil, de partijen dreigden toen met nieuwe werkonderbrekingen.

De staking zorgde op verschillende plekken voor problemen. Zo strandden toeristen op Eindhoven Airport.



Volgens CNV zijn dankzij die staking de gesprekken tussen werkgevers en werknemers weer in beweging komen. De bonden moeten het cao-resultaat nog voorleggen aan hun leden. Die kunnen nee zeggen, maar regulier volgen de leden het advies van de bond.