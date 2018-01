Dakar-zege geeft Ton van Genugten 'goede hoop' op mooi einde van rally

EINDHOVEN - Ton van Genugten won eerder deze week zijn eerste etappe van de huidige Dakar. In de komende dagen hoopt de coureur uit Eersel meer mooie resultaten neer te zetten, met als doel een podiumplaats in het eindklassement.

"Eindelijk, maar tussen mijn oren was het de tweede zege", zegt Van Genugten over zijn overwinning. In de vijfde etappe reed hij eerste, maar werd hij opgehouden door pech bij Coronel. "Hij stond weer langs de kant, maar nu kon ik er plankgas langs. In het algemeen klassement krijg je de tijd wel terug, maar niet voor de dagetappe. Maar ik ben hier wel heel blij mee."



Podiumplaats

Nadat Van Genugten de zevende etappe won, werd hij een dag later zesde. Hij verloor tijd en staat in het algemeen klassement nu zesde. Toch heeft hij het gevoel dat hij de grote jongens kan verslaan. "Ik kan ze aan."



Zitten er nog etappezeges in? "Ik zei eerder deze week: eerst maken en dan praten. Maar ik zie toch wel weer kansen. Ik moet eerst de vijfde plaats in het algemeen klassement zien terug te pakken, ik ga er vanuit dat het wel lukt. Bij de nummer drie en vier kan ik er bij eentje nog wel een uur terugpakken in de komende dagen, de ander moet eigenlijk uitvallen. Dan schuif ik door naar de derde plaats. Ik heb goede hoop."