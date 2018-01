Lachen om een depressie, het mocht voor een keer op het Depressiegala

DEN BOSCH - Lekker lachen om ernstige ziektes als een depressie. Maandagavond mocht het even op het Depressiegala in de Verkadefabriek in Den Bosch. Al drie jaar op rij wordt dit gala georganiseerd door de Menthal Health Foundation. En dat doen doen ze altijd op de somberste dag van het jaar.

Het weer klopte in ieder geval, de hele dag een miezerig regentje en zo nu en dan natte sneeuw. Het leek maandag toch echt wel even bleu monday, de meest ‘depressieve’ dag van het jaar. Maar daar was in de Verkadefabriek niet veel van te merken. Het was namelijk een vrolijke avond over een heel serieus onderwerp.



Antidepressiva

Psychiater Bram Bakker is een van de organisatoren van de avond. “Depressie is echt een volksziekte. Het is qua getallen de snelst groeiende ziekte in deze samenleving. Maar er is veel te weinig aandacht voor. Zo’n 1,2 miljoen mensen zitten aan de antidepressiva en niemand heeft het erover." Met dit gala wil zijn stichting er voor zorgen dat depressies makkelijker bespreekbaar worden en dat er meer aandacht voor komt.



Verschillende artiesten die op een of andere manier met een depressie in aanraking zijn gekomen betraden het podium, zoals Marjolein van Kooten, Diederik Smit en Stef Bos. Iemand die minder bekend is bij het grote publiek is Fimme Bakker. En dat komt omdat hij pas in het eerste jaar zit van zijn cabaretopleiding in Den Bosch. Hij heeft ook last van depressies en is ook de zoon van Bram Bakker.



Loodgieter

Fimme: "Dit is mijn eerste echte grote optreden, dus ik ben wel zenuwachtig." Fimme vraagt zich in zijn optreden af hoe het kan dat juist hij, met ouders die beide in de geestelijke gezondheidszorg werken, het geestelijk zo zwaar kreeg. "Heeft de loodgieter thuis ook niet altijd een lekkende kraan," schertst hij.