Boliviaanse boef steelt helm van Maikel Smits

LA PAZ - Als Dakar-deelnemer maak je de raarste dingen mee. Soms hilarisch of mooi, maar soms ook ontzettend vervelend. Voor Maikel Smits geldt dat laatste, want zijn helm werd gestolen.

We gaan even terug naar La Paz, vlak voor de start van de eerste marathonetappe. “Ik wil m’n pak aandoen en dan ik tot de conclusie dat we de helm niet kunnen vinden. We hebben elk hoekje van de truck afgezocht, maar dan moet je toch de conclusie trekken dat hij is gestolen. Dat is heel vervelend.”

“De Bolivianen zijn heel vriendelijk, maar er was er eentje zo vriendelijk om m’n helm mee te nemen zonder te vragen.”

Geen reservehelm

Een reservehelm had Smits niet bij zich, dus nu rijdt hij rond met een helm van z’n uitgevallen teamgenoot Juergen Droessiger. “Mijn helm was ik heel erg aan gewend, die paste perfect. Deze is het net niet, maar ik zal het ermee moeten doen.”

Met die tijdelijke helm blijft Maikel Smits het verrassend goed doen. De debutant rijdt vrijwel iedere dag rond plek 35 bij de motoren. In het klassement staat hij knap 33e. Wel had hij tijdens de etappe van zondag geluk dat hij de finish haalde, want de koelvloeistof was uit zijn radiatoren gelopen. Zondagnacht hebben de monteurs van het BAS Dakar-team het hele motorblok van zijn motor vervangen.

Hitte moet lukken

Smits mag zich nu voorbereiden op nog een paar snikhete etappes in Argentinië. “Ik laat het gewoon over me heen komen. De duinen en de hoogte gingen ook goed, dus die hitte moet ook wel lukken.”