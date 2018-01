Beladen dag voor nabestaanden MH17: vandaag zien ze beelden van hun geliefden terug

EINDHOVEN - Nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 mogen vanaf deze week de laatste camerabeelden bekijken die op Schiphol zijn gemaakt van hun geliefden. Het was een wens die al langer leefde onder de nabestaanden, van wie een aantal uit Brabant komt.

Vlucht MH17 was een vaste lijndienst van Malysian Airways van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Op 17 juli 2014 werd het vliegtuig, een Boeing 777, boven Oekraïne neergehaald door een raket. Geen van de 298 passagiers, onder wie 193 Nederlanders (50 uit Brabant), overleefde de ramp. De tragedie beroert sindsdien de gevoelens van de achterblijvers, zegt Manon van Bergen van Omroep Brabant. Zij heeft nog steeds contact met twee Brabantse families die worstelen met de tragedie.

Confronterend

"Voor veel nabestaanden zal het een beladen moment zijn. Ze krijgen de kans om hun dierbaren bewegend, pratend of lachend te zien. Dat is toch anders dan naar een foto kijken. Ik weet dat er nabestaanden zijn die er reikhalzend naar uitkijken.

Maar er zijn ook mensen die er eigenlijk wel tegenop zien. Want het kan heel confronterend zijn om te zien hoe onbezorgd en ontspannen je dierbaren waren, niet wetend welk noodlot ze te wachten stond."

LEES OOK: 'Ik wil zien wat voor kleding hij droeg', MH17-nabestaande kijkt uit naar beelden Schiphol

Geheimhoudingsverklaring

De nabestaanden die de camerabeelden bekijken, moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Daarna mogen ze zoeken in de beveiligingsbeelden naar hun familieleden en vrienden. De opnames - waarop omstanders onherkenbaar worden gemaakt - mogen later ook mee naar huis worden genomen.

Privacy

Van Bergen: "De wens van nabestaanden om de camerabeelden te kunnen bekijken was er al heel lang. Een tv-programma als 'Hello Goodbye' maakt ook beelden op Schiphol waarbij andere reizigers in beeld komen’, was een veelgehoord argument. Toch kan je dit niet vergelijken. Het genoemde tv-programma valt onder persvrijheid."

De camerabeelden van Schiphol zijn in 2014 opgevraagd door het Openbaar Ministerie voor het strafrechtelijk onderzoek. Daarom zijn er strenge privacy-eisen verbonden aan het delen van deze beelden met anderen, in dit geval de nabestaanden.

34 camera's

Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet vorig jaar al weten dat de nabestaanden de beveiligingsbeelden mogen bekijken. Aanvankelijk was het ministerie terughoudend. Behalve de genoemde privacy, was het volgens het Openbaar Ministerie 'onbegonnen werk om de opnamen van 34 camera's, elk met een duur van verschillende uren, te bekijken en van elke vastgelegde reiziger na te gaan of dit een slachtoffer is van de crash van vlucht MH17'.