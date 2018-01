Vertraging op A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is voorbij

EINDHOVEN - Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven stond tijdens de ochtendspits richting Eindhoven een lange file door een vrachtwagen die in de brand was gevlogen. Rond kwart voor tien was deze opgelost.

De brandweer moest korte tijd twee rijstroken afsluiten om de brand te blussen. Bergingswerkzaamheden waren rond halftien afgerond, waarna het verkeer weer op gang kon komen.

Remmen blokkeerden

De brand in de vrachtwagen is waarschijnlijk ontstaan doordat de remmen van het voertuig blokkeerden. Hierdoor ontstond rook en een kleine brand.