Lekker crossen mag niet meer, gemeente verbiedt crossbaan van kinderen

NISTELRODE - Lekker een middagje crossen op het crossbaantje net buiten het dorp. Het was voor een groep jongens uit Nistelrode vaste kost. Maar de gemeente Bernheze is niet blij met de baan - want hij veroorzaakt geluidsoverlast - en verbiedt hem nu. Tot grote teleurstelling van de jongens, vertelt een van de vaders, Marcel van den Hanenberg.

“De gemeente vindt dat ze maar naar een grotere crossbaan in de buurt moeten, maar voor deze kinderen is dat te zwaar. Ze zijn tussen de vijf en tien jaar.”

Volgens Van den Hanenberg zorgen de kinderen niet voor overlast. “Er is geen herrie. De eigenaar van de grond vindt het ook prima. Die heeft zijn land beschikbaar gesteld.”

Het plan is om met de gemeente om tafel te gaan. “Ik snap dat het voor de gemeente een lastige beslissing is. Maar misschien dat we eruit kunnen komen als we het alleen op zaterdag of zondag op bepaalde tijden doen. Nu is het zo plots stopgezet.”