'Hij besodemieterde mede-agenten', aanklacht tegen politiemol Mark M. begonnen

DEN BOSCH - In het Paleis van Justitie in Den Bosch zijn de twee officieren van justitie bezig met het voorlezen van de uitgebreide aanklacht tegen politiemol Mark M. en vier andere verdachten. Het voorlezen duurt zeker vier uur. “Het wordt een lang verhaal”, zei officier van justitie Willem Bos dinsdagochtend bij het begin van de zitting.

“Een politieman moet onkreukbaar en integer zijn en zijn taken eerlijk uitvoeren. Maar af toe gaat het mis”, zo begon hij het requisitoir. “De gevolgen van zijn kwalijke praktijken zijn groot. Hij besodemieterde mede-agenten.” Criminelen bleven door zijn handelen uit handen van justitie, vertelde Bos in het kort.



De vermeende politiemol had volgens het Openbaar Ministerie (OM) lijstjes in het bezit met persoonlijke gegevens van criminelen. Hij voerde die in het politiesysteem in om informatie over hen op te vragen. Volgens justitie verkocht hij die info vervolgens door.

'Hobby? Apekool!'

Een eerdere verklaring van Mark M. dat hij in het politiesysteem keek als ‘hobby’ noemt de officier van justitie ‘apekool’. Hij zegt dat M. wist dat dit absoluut niet mocht en hem zijn baan kon kosten.



Mark S. uit Veldhoven wordt gezien als de handlanger van de oud-politieman. Hij is volgens justitie medeplichtig. M. zou een deel van de gegevens uit het politiesysteem op zijn computer hebben gezet. Ook werd er meer dan 200.000 euro in zijn huis gevonden.

De 31-jarige Mark M. zou 3,5 jaar gelekt hebben. “Er is bewijs in overvloed”, zei de officier. Hij waarschuwde al dat hij met een fikse strafeis komt: 'van aanzienlijk langere duur dan hij al in voorarrest doorbracht'.



De voormalig agent wordt onder meer verdacht van computervredebreuk, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, schending van ambtsgeheim, witwassen en het hebben van een vals paspoort.

'Deelde info met onderwereld'

De Limburger werkte sinds 2009 bij de Nationale Recherche, onder meer in Eindhoven. Daar snuffelde hij in allerlei dossiers. Hij zou de informatie met 48 onderwereldfiguren uit Brabant en Limburg hebben gedeeld.



M. werd op 29 september 2015 opgepakt in zijn toenmalige huis in Weert. Hij kwam in beeld als lek toen de politie allerlei vertrouwelijke dossiers vond bij een autohandelaar in Oirschot.



Er is opnieuw veel belangstelling van de media voor de zaak. De zogenoemde 'feitenbehandeling' werd maandag afgerond. Mark M. was uitgebreid aan het woord, met zijn visie op de zaak.