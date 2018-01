Komt er snel een oplossing voor de gevaarlijke spoorwegovergang in Den Bosch?

DEN BOSCH - De spoorwegovergang in Orthen in Den Bosch is gevaarlijk, zo bleek afgelopen weekend opnieuw. Voor de zoveelste keer kwam hier een fietser met een band tussen de treinrails terecht en viel op haar kin. Het is al de tweede fietser die dit jaar ten val komt op de spoorwegovergang. Judith Hendrickx, van de Bossche Groenen, kan het niet meer aanzien. Dinsdagavond, tijdens de raadscommissie in Den Bosch, krijgt Judith een voorlopige oplossing te horen van verkeerswethouder Jan Hoskam.

Ook Sam Post (25) kwam eerder dit jaar ten val op de schuine spoorwegovergang in Orthen. Sam viel, nadat haar band vast kwam te zitten tussen de rails, op haar hoofd en raakte bewusteloos. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hier bleek dat ze een schedelbreuk had, een hersenkneuzing en interne hersenbloedingen.



Net op tijd

Toch had het voor Sam nog erger kunnen aflopen. Ze is namelijk van het spoor gered door twee voorbijgangers. Buurtbewoner Jan Hoedemakers (40) haalde met hulp van een andere man Sam net op tijd van het spoor. Een halve minuut later raasde er een trein voorbij.

Het zijn twee ongelukken binnen twee weken tijd. Dit is ook Hendrickx niet ontgaan. Op haar Facebookaccount vraagt ze aandacht voor de gevaarlijke situatie bij de spoorwegovergang.

Schuine spoorwegovergang

De spoorwegovergang in Orthen is zo gevaarlijk omdat deze schuin ligt. De fietsers rijden in een flauwe bocht over het spoor. Hierdoor komen zij makkelijker met hun band tussen de treinrails klem te zitten.

Hendrickx heeft al nagedacht over een definitieve oplossing. Zij wil dan ook graag een tunnel zien voor de trein. Op deze manier hoeven de fietsers niet meer over te steken bij een spoorwegovergang.

Wat Prorail en de gemeente Den Bosch hebben besloten voor de korte termijn wordt dus dinsdagavond tijdens de raadsommissie bekend.