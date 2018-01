Eerst gaat het (plaatselijk) sneeuwen, daarna wordt het onstuimig in Brabant

EINDHOVEN - Het weer laat zich de komende dagen niet van zijn beste kant zien. Dinsdagnacht en woensdagmorgen kan plaatselijk wat sneeuw vallen. Donderdag verloopt naar alle waarschijnlijkheid onstuimig.

Hoewel er geen grote hoeveelheden sneeuw worden verwacht, kan het wel voor overlast zorgen. “Het wordt oppassen als je de weg op moet”, zegt Margot Ribberink van MeteoGroup. “Dat dunne laagje sneeuw, één tot twee centimeter, kan voor gladheid zorgen. Hetzelfde gebeurde vandaag met die hagelbuien.”

Dinsdagnacht en woensdagochtend wordt de winterse neerslag verwacht, waarschijnlijk alleen in het oosten van de provincie. In de middag smelt het witte goedje weer.

Veel regen

Daarna zal niet de sneeuw, maar een harde wind en veel regen voor problemen zorgen. De weermodellen zijn nog onzeker, benadrukt Ribberink, maar zoals het er nu naar uitziet gaat het vanaf donderdagochtend flink waaien.

“Het wordt onstuimig. Overal in Brabant kunnen windstoten voorkomen met snelheden van 75 kilometer per uur. Het gaat ook nog eens veel en langdurig regenen. In 24 uur kan 15 millimeter regen vallen. Dat is omgerekend anderhalve emmer water per vierkante meter.”

Niet koud

Met een temperatuur van tien graden wordt het donderdag niet koud. Woensdag en vrijdag is het overdag vier tot vijf graden. “Dat is normaal voor de tijd van het jaar.”