Etten-Leur kan fietsstad 2018 worden, tijd voor een fietstest van onze Floyd

ETTEN-LEUR - West-Brabant kan dinsdag een eervolle prijs winnen. Dinsdag wordt namelijk in Utrecht bekend of Etten-Leur Fietsstad 2018 wordt. Er zijn nog vier andere genomineerden: Houten, Veenendaal, Winterswijk en Zoetermeer.

Nico Geers van de Fietsersbond afdeling Etten-Leur heeft er vertrouwen in. "Veel mensen hebben op ons gestemd. Het is een heerlijke stad en regio om te fietsen."





"De gemeente Etten-Leur heeft de laatste jaren behoorlijk geïnvesteerd in fietskwaliteit en -comfort, vertelt Kitty van Baaren van de gemeente Etten-Leur. "In totaal is ruim 17 kilometer aan fietspad aangepakt. Het fietsnetwerk zit ook in onze strooiroutes, zodat ook bij gladheid de fietsers veilig kunnen fietsen."Om 16.00 uur vanmiddag weten we de uitslag.