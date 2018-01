Harde windvlaag zorgt voor schade in Den Bosch: 'Het was behoorlijk heftig'

Een weggewaaide trampoline in Den Bosch. (Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

DEN BOSCH - Een weggewaaide trampoline, omgevallen kliko’s en diepvriezen op de weg. Een harde windvlaag in Den Bosch zorgde dinsdagmorgen voor de nodige problemen.

“Ik deed de keukendeur open en alles wat op de tafel lag waaide weg. Ik snap het niet, na tien minuten was het over”, zegt een vrouw die in de Zwollestraat woont.

'Donderend geweld'

In de omgeving van de Rietveldenweg waaiden meerdere kliko’s omver waardoor het afval op straat belandde. Enkele reclameborden waren ook niet opgewassen tegen de harde wind. Twee ijskasten die langs de weg stonden, werden omver geblazen.

“Het leek wel of een donderend geweld door de straat kwam. Dat was behoorlijk heftig”, vertelt een andere buurtbewoner. Donderdag wordt het overal in de provincie onstuimig.