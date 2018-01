Nieuwe tekening van Vincent van Gogh ontdekt

LAREN - Een tekening die nooit eerder is tentoongesteld, blijkt door Van Gogh te zijn geschilderd. Dat werd dinsdag bekendgemaakt. Door de vaststelling kon een andere tekening in dezelfde stijl, die in 2001 nog was afgeschreven, alsnog tot officiële Van Gogh worden bestempeld.

De ontdekte tekening – De heuvel van Monmartre met steengroeve – werd in maart 1886 geschilderd. Hij is eigendom van de Vlissingen Art Foundation, een stichting van miljonair John Fentener van Vlissingen.

De tekening werd sinds 2013 onderzocht door deskundigen, nadat hij onverwacht was gevonden in een nalatenschap. Het exemplaar raakte zo'n honderd jaar geleden van de radar.

Tweede tekening

Door de vaststelling dat de tekening van Van Gogh is, kon ook een andere tekening definitief aan de grootmeester worden toegeschreven. Deze was al bekend en hing in het Van Gogh Museum, maar door de andere tekenstijl kon nooit met zekerheid worden gesteld dat het ook echt om een Van Gogh ging.

De 'nieuwe' Van Goghs zijn tot 6 mei te zien in het Singer Museum in Laren (Noord-Holland).