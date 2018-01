Naar de boekenbeurs? Dan kun je een bijzonder boekje van 800 euro tegenkomen

DEN BOSCH - Jan Schellekens van de Vincentius in Den Bosch had afgelopen week een bijzonder boekje in zijn handen. En dus nam hij dit boekje mee naar de juwelier. Hier werd het getaxeerd op een waarde van 800 euro. Het bleek een gebedenboekje uit 1810 te zijn. De rijke versiersels op het boekje bleken van echt zilver.

Het bijzondere gebedenboekje was een collega van Schellekens ook niet ontgaan. Schellekens vertelt: “Mijn collega van de afdeling delicatessen bij de Vincentius in Den Bosch plukt alle bijzondere boeken uit de hele verzameling. Hij had een prijssticker van 50 euro op het boekje geplakt. Achteraf zou blijken dat dit een koopje was geweest.”

De vierenveertigste boekenbeurs, georganiseerd door de Vincentiusvereniging, is op 26, 27 en 28 januari. Hier zullen zo’n 10.000 boeken aanwezig zijn. Een walhalla voor de boekenwurm dus. De opbrengst van de beurs gaat naar het goede doel.

Goed doel

Schellekens, die in het bestuur zit van de boekenbeurs, verwacht zo’n 10.000 euro te doneren aan een project in Guatemala. Het geld wordt gebruikt om een school uit te breiden. Er zou een nieuwe verdieping bijkomen, waar ook technisch onderwijs gegeven gaat worden. De jongeren op deze school kunnen hierdoor leren koken en kunnen zich bekwamen in computer- en autotechniek.

Daarnaast zal er ongeveer 7500 euro uitgaan naar een verzorgingshuis in Ghana. Dit tehuis kan zich deels bedruipen door een varkensfokkerij. Als het aan de Vincentiusvereniging ligt, komt hier nog een kippenfokkerij bij.

Deze fokkerij zou voor nog meer opbrengst zorgen voor het verzorgingshuis. De bewoners van dit huis zijn meervoudig gehandicapte kinderen en zullen hier dus de vruchten van gaan plukken.