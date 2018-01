Vijf jaar cel geëist tegen politiemol Mark M.: 'Hij besodemieterde mede-agenten'

DEN BOSCH - Politiemol Mark M. moet vijf jaar de cel in wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft. Dit eiste de officier van justitie dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch. De voormalig agent, werkzaam bij de politie in Eindhoven, zou 3,5 jaar lang vertrouwelijke informatie hebben gelekt tegen betaling. Ook wordt hij beschuldigd van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het OM eist verder dat Mark M. tien jaar lang geen 'publiek ambt' mag bekleden, wat vermoedelijk inhoudt dat hij niet bij de overheid mag werken. Justitie wil ook dat hij meteen de cel in gaat, omdat het risico zou bestaan dat hij vlucht naar Oekraïne, waar hij momenteel een nieuw bestaan probeert op te bouwen.



M. wilde nog niet op de eis reageren. Hij zei slechts: "Ik heb het gehoord en begrepen."

De 31-jarige man uit Weert werkte sinds 2009 bij de politie, onder meer in Eindhoven. Daar kon hij bij de vertrouwelijke dossiers komen. Volgens het OM deelde hij die info vanaf 2012 met 48 onderwereldfiguren uit Brabant en Limburg.



“Een politieman moet onkreukbaar en integer zijn en zijn taken eerlijk uitvoeren. Maar af toe gaat het mis”, zei officier van justitie Willem Bos. “De gevolgen van zijn kwalijke praktijken zijn groot. Hij besodemieterde mede-agenten.” Criminelen bleven door zijn handelen uit handen van justitie, vertelde hij in het kort.



'Ik werd niet betaald'

De vermeende mol ontkent zelf dat hij betaald werd voor de stukken. Volgens officier van justitie Gerard Sta is het ‘niet aannemelijk’ dat hij 3,5 jaar lang informatie verzamelde om er niets mee te doen. In een eerdere verklaring zei de Limburger dat het een ‘hobby’ was, maar dit deed de officier af als ‘apekool’.



Naast de Limburger stonden ook vier andere verdachten voor de rechter. Mark S. uit Veldhoven wordt gezien als de handlanger van de politiemol. De drie andere waren afnemers van de politie-informatie. Tegen de vier werden straffen geëist van 3 jaar tot 8 maanden.



Uitspraak

De zaak gaat donderdag verder. Onder meer de advocaat van M., Jan-Hein Kuijpers, mag dan zijn pleidooi houden. Er komt ook nog een ontnemingszaak, waarbij het OM gaat proberen de mol 'kaal te plukken van zijn vermeende criminele winsten'.



De rechter doet op 19 februari uitspraak.