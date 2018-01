Justitie wil geen nieuw onderzoek naar moord in vakantiehuisje Hooge Zwaluwe

Het vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe waar de moord in 2015 plaatsvond (Foto: archief).

SCHIPHOL - Het Openbaar Ministerie ziet weinig in een nieuwe reconstructie van de moord op Brian Dalfour, voorman van motorclub No Surrender, en Muljaim Nadzak. Het tweetal werd in in oktober 2015 doodgeschoten in een vakantiehuis in Hooge Zwaluwe. In 2016 werd op de plaats delict al een reconstructie gehouden. Die heeft zo’n 1,2 miljoen euro gekost.

Tijdens een regiezitting in de zaak dinsdag, in het extra beveiligde gerechtsgebouw op Schiphol, verzocht advocaat Arthur van der Biezen de rechtbank een zogeheten 3D-reconstructie te gelasten, om helderheid te krijgen over de zeer gewelddadige gang van zaken in de vakantiewoning. Van der Biezen is de raadsman van een van de zes verdachten, vijf Belgen en één Nederlander.

Reconstructie kost tonnen

Het OM vreest dat een nieuwe reconstructie opnieuw tonnen gaat kosten, terwijl het allerminst zeker is of dat het gewenste resultaat zal opleveren. De rechtbank beslist er donderdag over.

Wat zich precies in het vakantiehuis heeft afgespeeld, is onduidelijk. Dat het er wild aan toe is gegaan, staat vast: Dalfour (47) en de Macedoniër Nadzak (34) bezweken aan schotwonden, twee verdachten raakten gewond.

De achtergrond van het geweld in Hooge Zwaluwe is vermoedelijk een ripdeal - een gewelddadige roof van drugs of drugsgeld. In 2016 schortte de rechtbank het voorarrest van de verdachten onder voorwaarden voor onbepaalde tijd op. Twee van hen bleven vastzitten in verband met andere misdrijven.