Feest in studentenhuis eindigt in nachtmerrie voor Koen: glas in gezicht en zwaar oogletsel

EINDHOVEN - Wat een gezellig studentenfeest had moeten zijn, eindigde in juli vorig jaar in een nachtmerrie voor de 22-jarige Koen. Hij kreeg een glas in zijn gezicht gegooid. Een scherf kwam in zijn rechteroog terecht. Het gevolg: zwaar oogletsel, waarvan het de vraag is of het ooit weer goed komt. Dinsdagmiddag stond de dader voor de rechter in Den Bosch.

In het beklaagdenbankje zit een keurig ogende 24-jarige student van de TU-Eindhoven. Gerben heeft zijn leven goed op de rails: een vriendin, een baan bij een bank en zijn studie die goed gaat. Maar op zaterdagavond 8 juli gaat het helemaal mis. Gerben krijgt tijdens een feest in een studentenhuis aan de Pioenroostraat in Eindhoven ruzie en gooit een glas in het gezicht van Koen.

Gooien met borden en glazen

"Het was een ongeluk", zegt Gerben. Hij was kwaad en wilde een glas met bacardi-cola in het gezicht van Koen gooien. Maar het liep anders. Het glas raakte Koen vol in het gezicht, met zwaar oogletsel tot gevolg. Het feestje begon nog gezellig, de drank vloeide rijkelijk op een mooie zomeravond. Het ging mis toen een paar studenten op de klanken van Griekse muziek met borden en glazen begonnen te gooien. Bewoner Koen was daar niet van gediend en werd boos. Gerben en Koen kregen ruzie.

Hechtingen

In de rechtbank zegt Koen dat hij nog steeds woedend is over wat hem overkwam. Hij heeft nog 24 hechtingen in zijn oog en kan slecht zien. Ook kan hij niet sporten en kost studeren hem veel inspanning. Hij is nog steeds onder behandeling bij het ziekenhuis in Maastricht. Of hij ooit helemaal zal genezen, is de vraag.



Volgens de officier van justitie gebruikte Gerben zijn glas als een wapen. Hij zegt dat een ongelukje ongeloofwaardig klinkt en denkt dat er opzet in het spel was.

Smartengeld

De officier van justitie wil een schadeclaim van ruim 23.000 euro van Koen honoreren als smartengeld en voor gemaakte kosten. Ook eist hij een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van bijna een half jaar, met een proeftijd van twee jaar. De advocaat van Gerben wil vrijspraak, omdat het een ongeluk zou zijn geweest en opzet niet is te bewijzen. Uitspraak over twee weken.