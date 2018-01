Helmonds bedrijf Custom Powders toch bron van omstreden GenX in oppervlaktewater

HELMOND - Het Helmondse bedrijf Custom Powders was toch de bron van de giftige stof GenX die in de rioolwaterzuivering in Eindhoven en Aarle-Rixtel werd aangetroffen. Het bedrijf moet de verwerking van een nieuwe partij GenX uitstellen tot eind februari, zodat meer onderzoek gedaan kan worden, schrijft de gemeente aan de gemeenteraad.

GenX wordt onder andere gebruikt voor het produceren van anti-aanbaklagen bij pannen en voor allerlei hittebestendige coatings. Eind november werden in het grondwater verhoogde concentraties gevonden. Custom Powders ontkende altijd dat het ooit water met GenX had geloosd.

Onderzoek van waterschap wijst schuldige aan

Waterschap AA en Maas en Waterschap de Dommel hebben extra onderzoek gedaan om de bron te achterhalen. Er zijn extra monsters genomen van het rioolwater en met een vragenlijst is onderzocht welke bedrijven de stof GenX gebruiken in hun productieproces.  

Watermonsters genomen

Custom Powders verwerkt de stof drie keer per jaar in opdracht van het chemische bedrijf Chemours. Uit extra onderzoek 'in de productielijn' blijkt dat Custom Powders de schuldige is, dat wordt nog eens bevestigd nadat  watermonsters rondom het bedrijf werden genomen.

Bij Custom Powders was dinsdagavond niemand bereikbaar voor een reactie.