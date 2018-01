In opspraak geraakt gemeenteraadslid uit Dongen verlaat CDA en gaat alleen verder

DONGEN - Rob Huijben, de in opspraak geraakte CDA'er uit Dongen, verlaat zijn partij. Hij gaat als eenmansfractie verder. Het is nog onduidelijk of hij met zijn nieuwe partij PRO Dongen ook met de gemeenteraadsverkiezingen in maart zal meedoen.

"Ik wil mijn kiezers en achterban blijven vertegenwoordigen in de raad", aldus Huijben in een verklaring. Het CDA vroeg hem maandagavond te vertrekken. Volgens Huijben zelf omdat hij alleen de fractievoorzitter en niet de hele fractie had geïnformeerd over de lopende strafzaak tegen hem. "Ze hebben aangegeven dat hierdoor de onderlinge vertrouwensband geschaad is. Ik wil de fractieleden bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren" schrijft hij.

"Integriteit is voor ons een belangrijk gegeven", schrijft de CDA-fractie in een persbericht. "Het onderling vertrouwen is geraakt. Deze nare gebeurtenis zorgt voor veel commotie, zowel binnen als buiten onze partij. We kunnen niet anders dan dit besluit nemen.''

Valse aangiftes

Het Openbaar Ministerie maakte vorige week bekend dat Huijben vervolgd wordt voor het doen van valse aangiftes tussen 2013 en 2017. De 24-jarige Huijben zegt in die periode meerdere malen te zijn bedreigd. Na grondig onderzoek van de politie verdenken ze hem er nu van dat hij dit heeft verzonnen.

Huijben zit sinds 2014 in de gemeenteraad voor het CDA in Dongen. In 2016, na een extra raadsvergadering over de komst van vluchtelingen, zou hij op de parkeerplaats intimiderend zijn aangesproken. Vervolgens zou hij thuis twee dreigbrieven hebben ontvangen.

In 2013 werd hij niet als raadslid, maar als voetbalscheidsrechter bedreigd, zo zei hij destijds. Tijdens de rust kwam een man zijn kleedkamer binnen met de boodschap: "Op het veld maken ze elkaar af. Als je zo doorgaat, maak ik jóu af."

Huijben moet naar de rechter

Op beide dreigementen werd fel gereageerd in Dongen. Dit mag én kan daar niet gebeuren, vond ook burgemeester Marina Starmans in 2016. Ze geeft nu aan alle commotie vervelend te vinden. "Maar het is aan de rechter om een uitspraak te doen en aan het CDA om in beraad te gaan."

Het raadslid zal zich in het voorjaar moeten verantwoorden voor de politierechter.