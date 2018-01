Hoop voor hardrijders Eindhovenseweg bij Aalst, flitsboetes mogelijk ongeldig

AALST - Er is hoop voor de mensen die het laatste half jaar op de Eindhovenseweg bij Aalst zijn geflitst. De boetes bij deze kasten op de N69, die landelijk bekend staan als flitsmagneten, moeten mogelijk verscheurd worden. De locatieverklaring die bij het ijkrapport hoort, is niet geldig meer.

Nederlandse flitskasten moeten jaarlijks opnieuw geijkt worden. Bij het ijkrapport hoort een locatieverklaring, waar onder meer informatie instaat over de lusafstanden op het wegdek.

Berucht om bonnenregen

Jurist Alexander Brom uit Eersel werd in het verleden verschillende keren benaderd door mensen die geflitst waren bij de beruchte kasten bij Aalst. "Je mag er maar 50 kilometer per uur rijden, maar die verkeersborden zijn nauwelijks te zien". Ook zou de weg uitlokken tot hard rijden. De ANWB pleitte er vanwege de bonnenregen al voor om de maximumsnelheid op te voeren naar 70 kilometer per uur.

Papieren niet in orde

“Die mensen werden beboet voordat de locatieverklaring was verlopen. Maar recentelijk merkte ik dat er nu nog steeds geflitst werd, terwijl de papieren niet meer in orde zijn. Ik heb hier het Openbaar Ministerie over aangeschreven, maar geen antwoord gehad.”

Het Openbaar Ministerie kan pas woensdag reageren op vragen van Omroep Brabant.