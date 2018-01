PSV-fans zien aanwinst Maximiliano Romero eindelijk, Argentijn wil kampioen worden

EINDHOVEN - PSV maakte de komst van Maximiliano Romero in december al bekend, maar fans van de Eindhovense club maakten dinsdagavond voor het eerst echt kennis met de Argentijn. De spits werd gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie.

 

Communiceren is nog lastig voor Romero bij PSV. De 18-jarige voorhoedespeler spreekt nog geen Engels. Met hulp van tolk Santiago Arias kwamen er toch eerste woorden richting de fans. "Ik ben heel blij dat ik bij PSV ben, ik wil kampioen worden dit jaar."



Debuut

Romero heeft bij PSV een contract getekend tot de zomer van 2023. Komend weekend komt de Argentijn waarschijnlijk nog niet in actie, tijdens het trainingskamp in Amerika speelde hij ook niet in verband met een lichte blessure.



Sportverslaggever Joost van Erp was aanwezig bij de presentatie. Hij verwacht niet dat Romero zijn debuut maakt tegen Heracles Almelo. "De belangrijkste reden is dat PSV geen enkel risico neemt met deze voetballer. Hij krijgt nu een half jaar om te wennen en kennis te maken met de cultuur. De club gaat geen onnodige risico's nemen met de speler waar veel van wordt verwacht."