Het beste cv van 2017 komt uit Breda, hoe kwam Bas Somers snel aan een baan?

BREDA - Bas Somers uit Breda (33) is dinsdag verkozen tot de werkzoekende met het beste cv van Nederland. Zijn cv werd door een vakjury van dertig ervaren recruiters van bekende bedrijven en door de bezoekers van de organiserende website beloond met deze titel. In juli paste Somers zijn cv aan, vertelt hij. Volgende week begint hij met een nieuwe baan.

Somers verloor in januari 2017 zijn baan als procesmanager. “Het eerste half jaar heb ik niet veel gesolliciteerd. Samen met een loopbaancoach heb ik gekeken wat nu echt mijn passie was en wat voor werk ik wilde doen."

Cv gemaakt in Powerpoint

In het voorjaar was hij eruit; hij wilde een baan als teamleider. Hij merkte echter dat zijn cv op een grote stapel kwam en er niet uitsprong. “Ik ben op zoek gegaan naar een manier om het te pimpen. Mijn oude cv was traditioneel. In Word gemaakt, flets en kil, twee pagina’s lang. Ik heb gekeken wat ik krachtig vond in andere cv’s. In Powerpoint heb ik een nieuw cv gemaakt. Met kleuren, een heldere omschrijving wie ik ben en wat ik kan bijdragen.”

Iconen in plaats van tekst

Kort, maar krachtig. Somers kortte zijn cv drastisch in. Hij koos onder meer voor het gebruik van iconen; dat hij een gezin heeft, aan fitness doet, van muziek en reizen houdt. Het is in één oogopslag duidelijk.

“De tekst inkorten was echt heel lastig, ik moest veel schrappen. Ik heb ervoor gekozen om mijn belangrijkste werkervaring op te schrijven. Maar ik denk dat het in de toekomst, als ik meer werkervaring heb, toch weer twee pagina’s worden.”