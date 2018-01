Politie dringend op zoek naar spoorloze schutter, 2 jaar na schietpartij Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De politie is dringend op zoek naar de 37-jarige Cristo Hülters uit Bergen op Zoom. Zo dringend, dat hij vanaf dinsdag op de Nationale Opsporingslijst staat. Hülters wordt al twee jaar gezocht, omdat hij in juni 2015 op een woonwagenkampje aan het IJslandpad in Bergen op Zoom twee mannen neerschoot.

De man is sindsdien spoorloos. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen twee kinderen in een speeltuin in de buurt. De politie vermoedt dat Hülters al twee jaar ondergedoken zit.

Verjaardagsfeestje

De schietpartij was op 27 juni 2015 op een verjaardagsfeestje. Een 38-jarige man uit Schiedam werd eerst neergeschoten. Toen een 45-jarige man uit Vlaardingen het slachtoffer te hulp schoot, werd ook hij beschoten.

Cristo Hülters werd geboren op 23 december 1980. Hij is 1,84 meter lang, heeft grijs/groene ogen en heeft donkerblond haar. Hij gebruikte in het verleden ook de naam Cristo Hermans.