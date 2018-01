Het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap uit Den Bosch bestaat 700 jaar en zet de deur op een kier

DEN BOSCH - Dit jaar is het precies zevenhonderd jaar geleden dat ze werden opgericht: het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap uit Den Bosch. En ondanks dat ze niet zo bekend zijn en niet zo te koop lopen met hun lidmaatschap, openen ze een beetje hun deuren om mensen een inkijkje te geven in het reilen en zeilen van de broederschap.

Je kunt je er niet voor aanmelden, want je moet er voor worden gevraagd. Er zijn ruim 130 mannen lid en dat blijf je voor het leven. De broeders doen aan liefdadigheid, houden spirituele bijeenkomsten en spannen zich in voor het behoud van hun cultureel erfgoed. Het bijzondere aan dit broederschap is dat het oecumenisch is, dus er zijn katholieken én protestanten lid. En als het even kan, is het eerlijk verdeeld tussen die twee groepen.

Proost

“Als we dineren dan zitten we zelfs om en om", vertelt Diederik Laman Trip. Hij is op dit moment de regerend proost. En dat word je niet zomaar. Je wordt eerst kandidaat-lid en dan heet je candidatus. Pas lang daarna kun je broeder worden en uiteindelijk proost. Als je dan 72 jaar wordt, ben je proost af en wordt je honorair.

Beroemde leden uit het verleden zijn schilder Jeroen Bosch en Willem van Oranje. De afgelopen tweehonderd jaar zijn er onafgebroken leden van het koninklijk huis aangesloten geweest. Koninklijke leden krijgen de eretitel Zwanenbroeder. Het genootschap heeft een indrukwekkend pand in het centrum van Den Bosch dat het Zwanenbroederhuis heet.

Bekendheid

Nu de broederschap zevenhonderd jaar bestaat, willen ze hun deuren een klein beetje open zetten. Behalve een tentoonstelling in het Noordbrabants Museum naar aanleiding van het jubileum wordt er bijvoorbeeld een documentaire gemaakt over de broederschap, vertelt Laman Trip. “We komen erachter dat het heel erg lang duurt om mensen te bereiken. We moeten daaraan blijven werken en dat is absoluut de intentie’’, aldus de proost. “Met de komst van een jongere generatie denk ik dat de interactie met de buitenwereld intenser zal worden en ik zal dat toejuichen.’’

Jubileum

Koning Willem-Alexander zal de tentoonstelling op 16 februari openen. Ook zal er 23 september een speciale oecumenische mis worden gegeven in de Sint Jan om het jubileum te vieren. Daarbij worden zevenhonderd Bosschenaren uitgenodigd. En ook daarbij wordt weer gelet op het aantal protestanten en het aantal katholieken.