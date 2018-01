Politie waarschuwt voor cashtrapping: nieuwe truc om geld te stelen uit pinautomaten

TILBURG - De politie waarschuwt dinsdagavond tijdens Opsporing Verzocht voor ‘cashtrapping’ in Brabant. Cashtrapping is een truc waarmee een oplichter geld van een pinner zelf in handen kan krijgen. De politie zoekt nu naar zo’n oplichter die in 2017 op meerdere plekken in Brabant toesloeg.

Bij cashtrapping wordt er een onopvallend afdekplaatje voor de gleuf van een geldautomaat gemonteerd. De bankbiljetten blijven erachter steken na het intoetsen van de pincode en de pinner is zijn geld kwijt. De oplichter vist het geld er later uiteraard wél uit.

Bewakingsbeelden

De politie heeft bewakingsbeelden van een man die zich in Tilburg schuldig maakte aan cashtrapping. Diezelfde man was in de zomer van 2017 sowieso ook nog actief in Empel, Rosmalen en Eindhoven.

De politie is op zoek naar de man.