Michael van Gerwen opent Premier League tegen Rob Cross

VLIJMEN - Michael van Gerwen opent de jacht op zijn vierde Premier League-titel tegen regerend wereldkampioen Rob Cross. De titanen staan donderdag 1 februari, tijdens de eerste speelronde van de belangrijkste dartscompetitie van de wereld, tegenover elkaar.

Het wedstrijdschema van de Premier League is dinsdag gepresenteerd. Van Gerwen speelt op de tweede speeldag tegen Peter Wright. Ook dat is een pittige partij voor Mighty Mike. In 2017 stonden de Vlijmenaar en de Schot in de finale van de Premier League. 'MvG' won, maar dat had ook te maken met de vele missers van Wright.



De Premier League loopt van februari tot halverwege mei. In The O2 Arena in Londen wordt op 17 mei gestreden om de eindzege. Het is de verwachting dat Van Gerwen, de huidige nummer één van de wereld, dan van de partij is.Van Gerwen won de dartscompetitie namelijk in 2013, 2016 en 2017. In 2014 en 2015 haalde hij de finale. Dat zijn indrukwekkende cijfers. Van Gerwen doet namelijk pas sinds 2013 mee aan de Premier League en wist dus altijd de finale te halen.Jelle Klaasen, die zijn roots in Alphen heeft liggen, is dit jaar niet van de partij in de Premier League. De prestaties van Klaasen vielen in 2017 dusdanig tegen dat dartsbond PDC hem geen uitnodiging heeft gegeven.