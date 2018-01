Opnieuw ritzege voor Ton van Genugten in Dakar Rally, verschil slechts 33 seconden

Ton van Genugten dinsdag in actie. (foto: Willy Weyens)

EERSEL - Ton van Genugten heeft zijn tweede etappezege in de Dakar Rally binnen. De trucker uit Eersel was dinsdag de snelste bij de vrachtwagens en liet daarmee zien dat zijn uitspraken, eerder deze week, allerminst grootspraak waren.

Van Genugten verloor in de eerste week van de rally veel tijd en vergooide daarmee zijn kansen op de eindzege. De coureur vertelde de verslaggevers van Omroep Brabant, die in de rally bivakkeren, dat hij het gevoel heeft de grote jongens te kunnen verslaan. Hij bewees dinsdag dus, voor de tweede keer in een paar dagen tijd, dat ook daadwerkelijk te kunnen.



Van Genugten hoopt in het algemeen klassement nog wat plaatsen te stijgen, de komende dagen. Zijn doel is een plekje op het erepodium. Waarbij alleen de derde plek nog haalbaar lijkt. De inwoner van Eersel won dinsdag overigens de rit met minimaal verschil. Hij was slechts 33 seconden sneller dan de Argentijn Federico Villagra.De andere Brabantse Dakar-deelnemers wisten dinsdag geen noemenswaardige klasseringen te behalen.