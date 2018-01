Lokale gladheid op de wegen voorbij, code geel opgeheven

EINDHOVEN - Mensen die woensdagochtend de weg op gingen, moesten oppassen voor gladde wegen. Het KNMI gaf code geel af en waarschuwde voor gedeeltelijke bevriezing van de weg en winterse buien.

De waarschuwing gold tot twaalf uur in de middag. In de kustprovincies worden ook harde windstoten voorspelt, maar daar lijkt Brabant vooralsnog geen last van te hebben. De VerkeersInformatieDienst adviseerde automobilisten rekening te houden met een drukke ochtendspits en langere files.

Voor donderdag worden er ook harde windstoten verwacht, die kunnen oplopen tot 80 of 90 kilometer per uur. Deze zullen onze provincie wél bereiken.