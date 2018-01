PSV verbiedt roken in het Philips Stadion

EINDHOVEN - Wie nog graag een sigaret wil opsteken in het Philips Stadion moet opschieten. PSV verbiedt vanaf juli 2019 roken in het stadion.

Dinsdag werd al bekend dat de club roken op het trainingscomplex nog dit jaar verbiedt, maar er waren nog vraagtekens of de club dat beleid ook in het stadion zou doorvoeren. Dat antwoord is nu gegeven. Directeur Toon Gerbrands zei dinsdag al: "Roken en meeroken past niet in de topsport-lifestyle, daarnaast is het ook nog eens schadelijk, zeker voor jonge kinderen."

PSV volgt met het verbod clubs als Ajax en Vitesse, die roken in het stadion niet toestaan.

Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, begrijpt het verbod wel. "Ik snap dat dit voor rokers een lastig besluit is. Maar het is een maatschappelijke trend dat roken wordt verboden. PSV is geen eiland. Iedereen met een gezond verstand begrijpt wel dat dit er aan zat te komen."