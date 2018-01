Recordomzet voor chipmachinemaker ASML: ruim 9 miljard euro

VELDHOVEN - Chipmachinefabriek ASML in Veldhoven heeft in 2017 de omzet naar een nieuwe recordhoogte zien stijgen, namelijk ruim 9 miljard euro. Dit is fors meer dan in 2016, toen de omzet uitkwam op 6,8 miljard euro. Ook de winst over 2017 kwam hoger uit, namelijk op 2,11 miljard, terwijl de winst in 2016 nog 1,47 miljard euro was.

Het bedrijf profiteert indirect van de toegenomen vraag naar computerchips, bijvoorbeeld voor telefoons, tablets maar ook voor datacenters of zelfstandig rijdende auto's.



Chipmachines

ASML maakt de machines waarmee computerchips worden gemaakt. Samen met Samsung ontwikkelde ASML een chipmachine die gebruik maakt van Extreem Ultra Violet licht - EUV - die nog kleinere en snellere computerchips kan maken. Vooral in de tweede helft van 2017 verkocht ASML veel van die kapitale machines.



Tekst gaat verder onder de video.



Economieredacteur Raoul Cartens over de resultaten van ASML in 2017:



Als het goed gaat met ASML, dan gaat het ook goed met de toeleverancies. Tachtig procent van de productie van die chipmachines gebeurt namelijk bij en door externe bedrijven. Veel van die bedrijven zijn te vinden in de regio Zuidoost-Brabant, zoals VDL of de NTS Group. Volgens ASML is elke baan bij de chipmachinefabriek goed voor drie banen bij de toeleveranciers . Het Veldhovense bedrijf heeft 19.000 werknemers.ASML is optimistisch over dit jaar en verwacht dat de omzet nog verder zal stijgen, vooral door nog meer van EUV-machines te verkopen. Het bedrijf heeft zich als doel gesteld in 2020 een omzet van 11 miljard euro te halen.Verder maakte ASML bekend dat het een opvolger heeft gevonden voor financieel directeur Wolfgang Nickl, die dit voorjaar overstapt naar het Duitse farmacieconcern Bayer. Zijn plek in het bestuur wordt per 1 juni overgenomen door Roger Dassen, voormalig topman van accountantsbureau Deloitte Nederland.