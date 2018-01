Custom Powders geeft toe bron te zijn van giftige stof GenX in water

EINDHOVEN - Het bedrijf Custom Powders in Helmond heeft erkend de bron te zijn van de giftige stof GenX die in november werd gevonden in het water bij de rioolzuivering in Aarle-Rixtel. Dat vertelde dijkgraaf Lambert Verheijen van Waterschap Aa en Maas woensdagochtend in het programma WAKKER van Omroep Brabant.

Tot nu toe ontkende het bedrijf altijd dat het ooit water met GenX had geloosd. Sinds eind november heeft het waterschap verschillende metingen gedaan, onder meer op het terrein van het Helmondse bedrijf. En volgens Verheijen is hieruit gebleken dat een vijver op het terrein van het bedrijf de bron van de vervuiling is.

Het bedrijf mag de stof nu voorlopig niet meer verwerken. Eerst moeten de nodige maatregelen worden genomen. “Het is een kwestie van good housekeeping”, stelt Verheijen. Je moet je bedrijf inrichten als 'een laboratorium’ om te voorkomen dat de stof je bedrijf nog kan verlaten. In het verleden heeft Custom Powders volgens de dijkgraaf ‘te makkelijk aangenomen dat met het transport van afvalwater naar een chemische verwerker alles in orde zou zijn’.

LEES OOK: Waar komt chemische stof GenX in Brabants water vandaan?

Opheldering van Chemours

De giftige stof is waarschijnlijk met het schoonspoelen van productieruimtes en/of het magazijn in het water terechtgekomen. Om dit in de toekomst te voorkomen, wil Verheijen meer opheldering van het chemische bedrijf Chemours in Dordrecht. “We willen van hen weten welke bedrijven in de regio gebruikmaken van het spul”, stelt de dijkgraaf.

LEES OOK: Minister: lozingen GenX niet schadelijk voor de gezondheid

Volgens het RIVM heeft het GenX in het water geen direct gevaar voor de volksgezondheid opgeleverd. Ook zit de giftige stof nergens in Brabant in het drinkwater, laat Brabant Water woensdagochtend nogmaals weten. Dit blijkt volgens het waterbedrijf uit extra monsters die op alle productielocaties in de provincie zijn genomen.

Reactie Custom Powders

Custom Powders zegt in een persverklaring dat het altijd volgens de wet heeft gewerkt en dat het 'alle medewerking aan een lopend onderzoek' verleent. Het bedrijf zou naar eigen zeggen nooit bewust water met het gif te hebben geloosd. Ook zegt het bedrijf toe dat het voor februari extra maatregelen neemt om herhaling te voorkomen. Het bedrijf zegt niet te willen 'speculeren' over wat de precieze oorzaak is geweest van het lek.

GenX is een technologie waarmee teflon wordt geproduceerd en waarbij stoffen vrijkomen die in hoge concentratie mogelijk kankerverwekkend zijn. De technologie wordt onder andere gebruikt voor het produceren van anti-aanbaklagen bij pannen en voor allerlei hittebestendige coatings.