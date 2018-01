Lifter spuit poederblusser leeg in tankstation Tilburg, 40.000 euro schade

TILBURG - Een bizarre vernieling, afgelopen april in een tankstation aan de Kempenbaan in Tilburg. Zo bizar, dat camerabeelden van de actie dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht werden vertoond in de hoop de dader te vinden.

Het is vrijdagochtend. Een vrouw tankt bij het tankstation. Ze heeft een lifter bij zich. De man wilde samen met zijn hond richting Eindhoven of Vught. Ze nam hem mee.

Terwijl de vrouw betaalt, komt de man binnen in de shop. Hij kijkt jolig mee terwijl ze pint en hij tilt haar daarna even op. Dan richt de man zijn aandacht op een poederblusser, vlak bij de deur.

De hele winkel bedekt

Hij krijgt het ding aan de praat en spuit het witte poeder door de hele zaak. Daarna loopt hij weg. De schade: 40.000 euro. De hele winkel was bedekt onder het poeder. Al het aanwezige eten moest worden weggegooid en de winkel moest die dag dicht om te worden schoongemaakt.

De politie heeft na ruim tien maanden de dader nog niet gevonden en is op zoek naar tips over de man.