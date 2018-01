OM onderzoekt gebruik geweld Marco Kroon in Afghanistan

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een geweldsincident in Afghanistan in 2007 waarbij militair Marco Kroon uit Den Bosch betrokken was. Dat gebeurde tijdens een militaire operatie die geheim moest blijven. Advocaat Geert-Jan Knoops heeft dat woensdag namens Kroon naar buiten gebracht.

Kroon geeft aan dat hij het incident vorig jaar bij Defensie heeft gemeld. Defensie deed hiervan volgens hem vrijdag officieel melding bij het OM, dat nu een onderzoek heeft ingesteld. Het onderzoek wordt gedaan door het Openbaar Ministerie in Arnhem. Daar is de militaire kamer van de rechtbank gevestigd. Op de vraag wat het OM precies onderzoekt, wil een woordvoerder woensdagochtend niet verder ingaan.

'Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde voor de operatie en ook een gevaar vormde voor het leven van mijn mannen en mijzelf', geeft Kroon zelf in een verklaring over de zaak aan.

'Naar eer en geweten gehandeld'

'Gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. Ik wilde en kon de operatie niet in gevaar brengen', schrijft hij verder. De uitkomst van het onderzoek van het OM zegt hij met vertrouwen tegemoet te zien. 'Omdat ik naar eer en geweten heb gehandeld', stelt hij in de verklaring.

Hij zegt verder dat hij er bewust voor kiest dit nu zelf naar buiten te brengen. 'Ik zou het zeer betreuren als u via andere kanalen van dit incident en deze melding zou vernemen dan van mijzelf.'

Militaire Willems-Orde

Marco Kroon is drager van de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding in Nederland. Hij kreeg die in 2009 wegens getoonde heldenmoed in Afghanistan. Het was voor het eerst sinds de vroege jaren vijftig dat deze onderscheiding werd uitgereikt.

Het ministerie van Defensie zegt het Openbaar Ministerie (OM) begin vorig jaar op de hoogte te hebben gebracht van een geweldsincident tien jaar eerder in Afghanistan waarbij Marco Kroon betrokken was. Dit nadat Kroon de zaak meldde bij Defensie.

Meteen melden is gebruikelijk

Op verzoek van het OM heeft Defensie vervolgens meer feiten en gegevens verzameld over de bewuste operatie in Afghanistan. Deze extra informatie is vrijdag naar justitie gegaan. Het is volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie gebruikelijk dat militairen incidenten meteen na een operatie melden. Dit tijdens een zogenoemde debriefing na een actie. Dat is in dit geval niet gebeurd. Volgens advocaat Carry Knoops omdat het hier gaat om een 'staatsgeheime operatie'.

Defensie geeft aan dat Kroon niet geschorst wordt al militair. Hij wordt door het OM namelijk niet gezien als een verdachte van een strafbaar feit.

Veroordeling

Kroon werd eerder verdacht van drugsgebruik. Hij werd daarvan in 2011 vrijgesproken, maar kreeg wel een boete van 750 euro voor het bezit van en handel in stroomstootwapens.