Nu ook GenX gevonden in waterzuivering in West-Brabant, 'Alles op alles zetten om de bron te vinden'

BATH - Bij de waterzuiveringsinstallatie van Bath, net onder Bergen op Zoom, is de chemische stof GenX gevonden in de waterzuivering. Dat erkent Waterschap Brabantse Delta woensdag.

"We zetten alles op alles om zo snel mogelijk de bronnen te vinden", laat bestuurslid Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta weten. "Dit soort kunstmatige stoffen kunnen zuiveringen niet eruit halen en komen dus in de natuur terecht. Dat willen we niet."



Vorig jaar werd de stof GenX al aangetroffen bij twee rioolwaterzuiveringen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Toen besloot Waterschap Brabantse Delta om metingen te verrichten in Brabant.



GenX in rioolwater en gezuiverd water

Uit het onderzoek dat nu is afgerond, blijkt dat zowel in het rioolwater als in het gezuiverde water van de waterzuivering in Bath verhoogde waarden zitten van GenX. De chemische stof wordt onder andere gebruikt voor het produceren van anti-aanbaklagen bij pannen en voor allerlei hittebestendige coatings.



Het water wordt niet gebruikt als drinkwater en stroomt direct de Westerschelde in, laat het waterschap weten. Volgens haar gaat het niet om hoge concentraties van de chemische stof maar deze bevindingen zijn wel reden voor een vervolgonderzoek.

Vervolgonderzoek gaat lang duren

De rioolwaterzuivering in Bath is de grootste installatie van waterschap Brabantse Delta. Het water van 35 dorpen en steden wordt gezuiverd door de zuiveringsinstallatie. Het vervolgonderzoek is ondertussen begonnen maar het kan volgens het waterschap lang duren, omdat het onderzoeksgebied zo groot is.



Volgens landelijke en regionale waterbeheerders zitten er steeds vaker stoffen in water waar men geen weet van heeft. Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta zeggen bezorgd te zijn over al deze deeltjes in het water.



'We zijn allemaal aan zet'

Waterschap Brabantse Delta laat via de website weten dat iedereen nu aan zet is om te voorkomen dat deze stoffen in het water komen. 'De bedrijven om zo weinig mogelijk kunstmatige stoffen in producten te stoppen. De politiek om de regelgeving aan te scherpen. Gemeenten om scherp te zijn op vergunningverleningen van bedrijven. De waterschappen om het zuiveren en natuurlijke producten zoals bioplastics te ontwikkelen uit afvalwater. En wij allemaal om af te wegen of we kunstmatige producten wel nodig hebben', zegt het waterschap op haar website.