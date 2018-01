Erepenning voor vrachtwagenchauffeur Danny die man uit brandende auto redde

OSS - Vrachtwagenchauffeur Danny Ouwens is een held. De 19-jarige man uit Oss redde vorig jaar oktober een automobilist uit een brandende auto op de snelweg A12 bij Oosterbeek. Voor deze heldendaad kreeg Danny woensdag de zogenoemde Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons, uit handen van burgemeester Agnes Schaap van de gemeente Renkum.

De auto botste op een maandagavond achter op de vrachtwagen van Danny. De wagen vloog meteen in brand. De vrachtwagenchauffeur stopte en brak samen met een andere weggebruiker de deur van de brandende auto open, zodat het slachtoffer kon ontsnappen.

'Het doet zeer'

“Ik voelde een schok en toen ik in de spiegel keek, zag ik het al branden’, vertelde Danny destijds aan Omroep Gelderland. “Ik heb de deur opengetrokken en vroeg hoe het met de man was. Het deed zeer, zei hij. De deur was wat ontzet, ik kon er net met mijn vingers achter komen. Die man had zijn been toen al buiten de deur. Hij kon er op eigen kracht uitkomen. Ik heb hem toen begeleid naar de vangrail.”

Danny verrichtte zijn heldendaad samen met de 51-jarige Wilfried Giessen uit Beek. Ook hij kreeg een erepenning.